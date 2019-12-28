Ortak tatbikat, önemli su yollarının güvenliğine yönelik taahhüdümüzü gözler önüne sermektedir

Dışişleri Bakanı Zarif, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

'İran uzun bir süredir Fars körfezi'nin güvenliğinin temini için komşularla iş birliği yapmaya hazır olduğunu dile getirmektedir. Hürmüz Barış Planı Girişimi, şu an masadadır. Umman Denizi ile Hint Okyanusu'nda Rus ve Çinli ortaklarımızla ortak askeri tatbikat düzenlememiz, önemli su yollarının güvenliği konusundaki geniş çaplı taahhüdümüzü herkese göstermektedir.'

İran, Rusya ve Çin’ın Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki ortak deniz tatbikatı dün başladı.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Tahani yaptığı açıklamada, tatbikatın Çin ve Rus gemilerinin Şehit Beheşti limanına yanaşması ile başladığını söyledi.

Tahani, tatbikat amacının bölgedeki güvenliğin artması olduğunu belirterek, ‘’İslam İnkılabı sonrası İran’ın bu düzeyde iki dünya gücü ile tatbikat düzenlenmesi bir ilktir. ‘’ dedi.

Tahani, tatbikatta İran ordusu ve devrim muhafızlarının ortaklaşa hareket edeceğini belirterek, tatbikatın 17 bin km kare bir alanda yapıldığını tatbikat amacının uluslararası ticaretin güvenliğinin arttırılması, deniz korsanlığı ve terörizme karşı mücadele ve deniz arama kurtarmada tecrübe paylaşımı olduğunu ifade etti..

Tatbikatın mesajının bölgede işbirliği ve birlik sayesinde barış, dostluk ve istikrar olduğunu belirten Tahani, İran’ın inzivaya itilemeyeceğini dile getirdi.