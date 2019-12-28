İranlı genç güreşçiler Rusya Güreş Kupası'ndan 7 madalya ile döndü

26-27 Aralık tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Uluslararası Noel Serbesy Güreş Şampiyonası'nda İbrahim Hari 45, Ali Arap Firuzcayi 48 ve Hüseyin Azizi 110 kg'de birer altın madalya kazanmayı başardı.
Öte yandan Hüseyin Asgeri 92 kg'de gümüş madalya elde ederken, Ali Kuluzadegan 5, Hasan İsmailnejad 65 ve Emir Ali Sabute 80 kg'de birer bronz madalya kazandı.
Güreşçimiz Yusuf Cabbari 60 kg'de beşinci olurken, diğer güreşçilerimiz Mobin Hüseyni ile Emir Mehdi Hüseyni rakiplerine karşı yenilerek şampiyonadan elendi.
yorumunuz