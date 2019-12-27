İran’ın Japonya Büyükelçiliği: Yabancı güçlerin varlığı bölge barış ve istikrarı doğrultusunda değildir

Japonya hükümetinin Fars Körfezine bir savaş gemisi göndermesi kararı sonrası İran’ın Tokyo Büyükelçiliği Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla bu konuyu belirtti.

Mesajda, ‘’İran tarafından önerilen Hürmüz Barış Planı bölgedeki gerginliklerin azaltılması için yerli altyapıdır.’’ denildi.

Mesajda, dost ülkelerden beklenilenin bu planı zamanında destekleyerek denizcilik güvenliği yönünde hareket etmeleri olduğu belirterek yabancı güçlerin varlığının bölge barış ve istikrarı yönünde olmayacağı ifade edildi.

İran Cumhurbaşkanı bu seneki BM Genel Kurulunda Fars Körfezinde barış ve istikrarın sağlanması amacıyla tüm bölge ülkeleri ve diğer ülkelerin katılımı ile gerçekleşecek Hürmüz Barış Planı isimli öneriyi bildirdi.

Bu plan çerçevesinde enerji nakli ve denizciliğin serbestliği ve güvenliği vurgulanırken, bölge ülkelerinde saldırmazlık, bölgeden güvenli bir şekilde enerji nakli, yabancı müdahalenin reddi öngörülmektedir.

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2012