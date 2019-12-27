Pekin: İran, Çin ve Rusya deniz tatbikatı normal meseledir

Şuang yaptığı açıklamada, ‘’Bölgenin barışını sağlamakla amaçlı bu kabil tatbikatlar normal bir meseledir. ‘’ dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Woo Çian, üç ülkenin ortak tatbikatına değinerek, ‘’Üç ülkenin iyi niyetini ve gücünü dünya barışını, deniz güvenliğini koruma ve ortak bir denizcilik geleceğini tesis etme çabası yönündeki tatbikat bugün başlamıştır. ‘’ dedi.

Çian tatbikatın uluslararası kurallar çerçevesinde yapıldığını belirterek, tatbikatın bölgedeki durumla ilgisinin olmadığını söyledi.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Gholamreza Tahani, İran, Rusya ve Çin’ın Hint Okyanusunun kuzeyindeki ortak deniz tatbikatının bugün başladığını bildirdi.

Tahani yaptığı açıklamada, tatbikatın bu sabah Çin ve Rus gemilerinin Şehit Beheşti limanına yanaşması ile başladığını söyledi.

Tahani, tatbikat amacının bölgedeki güvenliğin artması olduğunu belirterek, ‘’İslam İnkılabı sonrası İran’ın bu düzeyde iki dünya gücü ile tatbikat düzenlenmesi bir ilktir. ‘’ dedi.

Tahani, tatbikatta İran ordusu ve devrim muhafızlarının ortaklaşa hareket edeceğini belirterek, tatbikatın 17 bin km kare bir alanda yapıldığını tatbikat amacının uluslararası ticaretin güvenliğinin arttırılması, deniz korsanlığı ve terörizme karşı mücadele ve deniz arama kurtarmada tecrübe paylaşımı olduğunu söyledi.

Tatbikatın mesajının bölgede işbirliği ve birlik sayesinde barış, dostluk ve istikrar olduğunu belirten Tahani, İran’ın inzivaya itilemeyeceğini söyledi.

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2012