İran ve Türkiye müziği ortak noktaları incelenecek

Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Etnomüzikolıji biriminin daveti üzerine dil bilimci Prof. Ali Kafkasyalı ve Etnomizikoloj Prof. Yavuz Selim Kafkasyalı yarın Tahran üniversitesinde bir seminer düzenleyecektir.

Atatürk üniversitesi rektörü Prof. Ali Kafkasyalı’nın seminer konusu Sema ve müzik olacaktır ve seminerde İran ve Osmanlı musikisinin karşılaşması yapılacaktır.

Kars Konservatuarı başkanı Yavuz Selim Kafkasyalı da seminerde iki ülke musikisi üzerine bir karşılaştırma yapacaktır.

Bu ziyaret esnasında taraflar arasında bir protokol imzalanması beklenmektedir.

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2012