İran ve Azerbaycan arasında ortak sınır sanayi kenti yapımı incelendi

İran’ın Erdebil ili valisi Ekber Behnamjo başkanlığındaki heyet Bakü’de Başbakan yardımcısı Şahin Mustafaov ile görüştü.

Görüşmede taraflar kentin yapımının İran ve Azerbaycan ortak yatırımı için uygun olacağını iki ülke ekonomik işbirliğinin artacağına sebep olacağını ve İran ürünlerinin Rusya ve Orta Asya pazarlarına girmesi için uygun olacağı hususlarında anlaşmaya vardılar.

Mustafaov iki ülke işbirliğinin özellikle enerji, sanayi, ulaştırma ve turizm konularında kabul edilebilir düzeyde olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin son yıllarda gelişmekte olduğunu ve bu yılın ilk 10 ayında da bir önceki yıla göre yüzde 31 arttığını söyledi.

1500 İran firmasının ülkesinde faakiyette bulunduğunu ifade eden Mustafaov, Azerbaycan’ı ziyaret eden turistlerin yüzde 38’inin İran vatandaşlarından oluştuğunu ve bunun bir önceki yıla göre yüzde 25 arttığını söyledi.

Behnamljo da iki ülkenin demiryolu ve transit taşımacılığı ile ortak sanayi kenti yapımı için planlamaların yapıldığını belirtti.

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Abbas Tabeş de Azerbaycan ile varılan anlaşmaların iyi olduğunu belirterek, yakın gelecekte sanayi kentinin yapımının başlanmasını temenni etti.

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2012