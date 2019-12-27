İran, Azerbaycan’ın en büyük ihracatçısıdır

Cihangirzade, Bender Enzeli kentinin Enzeli Serbest Bölge yetkilileri ile yaptığı görüşmede, iki ülke özel sektörleri arasındaki ilişkilerin artmasının gereğine vurgu yaparak, Enzeli Serbest Bölgenin Bakü’de tanıtımının yapılmasını istedi.

Cihangirzade, İran büyükelçiliğinin Enzeli Serbest Bölge ve Azeri yatırımcılar arasındaki iletişimin kolaylaştırılması için yardıma hazır olduklarını söyledi.

Enzeli Serbest Bölgesi Genel Müdürü Mohammad Veli Ruzbehan, mevcut demiryolunun tamamlanması ile İran’ın kuzey ve güney limanlarının bir birine bağlanacaklarını söyledi.

Ruzbehan, Azerbaycan ile ticaretin artmasının Enzeli Serbest Bölgesinin önceliği olduğunu belirterek, bu konuda gerekli çabayı harcayacaklarını söyledi.

Enzeli Serbest Bölgesinin İran’ın Hazar denizi kıyısında tek serbest bölgesidir.

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2012