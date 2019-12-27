Şiraz Uluslararası Badminton karşılaşmalarında 21 ülke yarışacaktır

Fars ili Badminton heyeti üyesi Mehveş Horreminejad, IRNA’ya yaptığı açıklamada, karşılaşmaların Tokyo olimpiyatlarına katılmak için belirtilecek kotada etkili olacağından katılımcı ülke sayısının artacağını düşündüklerini söyledi.

Horreminejad, şu ana kadar Amerika, Hindistan, Lüksemburg, Vietnam, Moldova, Belçika, Portekiz, Slovakya, Moris, İspanya, Çekya, Malezya, Azerbaycan, Avusturya, Meksika, Brezilya, İzlanda ve Hollanda’nın kayıt yaptıran ülkeler olduklarını söyledi.

Horreminejad bu sayının artmasını beklediklerini söyledi.

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2012