27 Ara 2019 09:53
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News Code: 83609769
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Şiraz Uluslararası Badminton karşılaşmalarında 21 ülke yarışacaktır

Şiraz Uluslararası Badminton karşılaşmalarında 21 ülke yarışacaktır

Şiraz, IRNA- Şiraz kentinde Şubat ayının ilk yarısında düzenlenecek Uluslararası Badminton karşılaşmalarında 21 ülke yarışacaktır.

Fars ili Badminton heyeti üyesi Mehveş Horreminejad, IRNA’ya yaptığı açıklamada, karşılaşmaların Tokyo olimpiyatlarına katılmak için belirtilecek kotada etkili olacağından katılımcı ülke sayısının artacağını düşündüklerini söyledi.

Horreminejad, şu ana kadar Amerika, Hindistan, Lüksemburg, Vietnam, Moldova, Belçika, Portekiz, Slovakya, Moris, İspanya, Çekya, Malezya, Azerbaycan, Avusturya, Meksika, Brezilya, İzlanda ve Hollanda’nın kayıt yaptıran ülkeler olduklarını söyledi.

Horreminejad bu sayının artmasını beklediklerini söyledi.

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2012

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