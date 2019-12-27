İran, üroloji dalında bilim üretiminde dünyada 22. sırada

Tahran’da düzenlenen böbrek hastalıkları oturumunda açıklamada bulunan Ahundzade, araştırmacılar önündeki engellerin giderilmesinin bilim üretiminin gelişmesindeki en büyük nedenlerden biri olduğunu söyledi.

İran genelinde üroloji ile ilgili iyi bir bilgi bankası olduğunu ifade eden Ahundzade, üroloji dalında makale yayınlamada İran’ın dünyada 27. Sırada yer aldığını.

Ahundzade, İran’ın 2018 yılında dünyada bilim üretim olarak 16. Sırada yer aldığını belirterek, İranlı hocaların üroloji alanında dünyada söz sahibi bilim insanları olduklarını söyledi.

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2012