26 Ara 2019 17:26
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News Code: 83609513
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Rusya, İran silah ambargosunun uzatılmasına karşı çıktı

Rusya, İran silah ambargosunun uzatılmasına karşı çıktı

Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rİyabkov, ülkesinin İran aleyhindeki silah ambargosu kararının BM Güvenlik Konseyi tarafından uzatılmasına karşı olduğunu söyledi.

Rus Haber Ajansı İnter Fax’a açıklamada bulunan Rİyabkov, anlaşmaların uygulanması gerektiğini belirterek, ‘’Nükleer anlaşmaya taraf olanlar ve 2231 nolu Güvenlik Konseyi kararını yazanlar İran’a bazı silahların ihracatını yasaklaması yönünde belli bir dönem çerçevesinde anlaşmaya varmıştı.’’ Dedi.

Riyabkov bu yasağın seneye tamamlanacağını belirterek bunun uzatılmasının gündeme gelemeyeceğini söyledi.

Rİyabkov, ‘’Biz her seferinde Amerikalı ortaklarımız tarafından ortaya atılan isteklere cevap veremeyiz, onlar gelecek sene yeni bir konu da gündeme getirebilirler.’’ Dedi.

Amerika’nın İran aleyhindeki azami baskı politikasının gelecekte de devam edebileceğini ifade eden Riyabkov, bundan dolayı nükleer anlaşmanın korunmasının zorlaşacağını söyledi.

Riyabkov, ‘’Biz tüm tarafları taahhütlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Biz İran’ın taahhütlerini azaltma mantığını anlıyoruz fakat İranlı dostlarımıza bu durumun gerginliği arttıracağını söylüyoruz. ‘’ ifadesini kullandı.

Amerika’nın mevcut durumun sorumlusu olduğunu ifade eden Riyabkov, Rusya’nın nükleer anlaşmanın korunması yönündeki atılacak adımları desteklediğini söyledi.

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2012

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