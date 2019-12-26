İran-Rusya ve Çin ortak deniz tatbikatı yarın başlayacaktır

Woo Çiyan yaptığı açıklamada tatbikatın yarından itibaren 4 gün süre ile Hint Okyanusunun kuzeyi ve Umman denizinde yapılacağını ülkesinin bir ve Rusya’nın 3 savaş gemisi ile tatbikata katılacağını söyledi.

İran Silahlı kuvvetleri sözcüsü General Ebulfezl Şikarçi dün yaptığı açıklamada tatbikatın uluslararası ticaretin güvenliğinin sağlanması doğrultusunda yapıldığını söyledi.

Şikarçi, üç ülke arasında terörizm ve deniz korsanlığına karşı tecrübe paylaşımının tatbikatın diğer hedefleri olduğunu ve tatbikatın güvenlik sonuçlarının tüm dünya ülkeleri için istikrar sağlayıcı olacağını söyledi.

Şikarçi, tatbikatın diğer bir amacının da arama kurtarma alanında tecrübe kazanımı ve paylaşımı olduğunu söyledi.

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2012