26 Ara 2019 09:50
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News Code: 83608987
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Grekoromen dünya kupası Mart ayına kadar Tahran’da düzenlenecek

Grekoromen dünya kupası Mart ayına kadar Tahran’da düzenlenecek

Tahran, IRNA- İran Güreş Federasyonu Sözcüsü Hasan Rengrez, Uluslararası Güreş Birliğinin İran’a yazı göndererek özür dilediğini ve yeni yılın başlarında grekoromen dünya kupasının düzenlenebileceğini ilan ettiğini söyledi.

Rengrez, Uluslararası Güreş Birliğinin dünya kupasına katılacak ülkelerle istişareler halinde olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Rengrez, dünya kupasının 2019 takviminde olmasından dolayı Olimpiyatların olacağı yılda gerçekleştiğini söyledi.

Grekoromen Dünya Kupası karşılaşmaları daha önce dünyanın 8 üstün takımının katılımı ile Kasım sonunda Tahran’da düzenlenmesi kararlaştırılmıştı fakat bu karşılaşmalar Dünya Güreş Birliği kararı ile seneye yapılacaktır.

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2012

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