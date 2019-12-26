Grekoromen dünya kupası Mart ayına kadar Tahran’da düzenlenecek

Rengrez, Uluslararası Güreş Birliğinin dünya kupasına katılacak ülkelerle istişareler halinde olduğunu ifade ettiğini belirtti.

Rengrez, dünya kupasının 2019 takviminde olmasından dolayı Olimpiyatların olacağı yılda gerçekleştiğini söyledi.

Grekoromen Dünya Kupası karşılaşmaları daha önce dünyanın 8 üstün takımının katılımı ile Kasım sonunda Tahran’da düzenlenmesi kararlaştırılmıştı fakat bu karşılaşmalar Dünya Güreş Birliği kararı ile seneye yapılacaktır.

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2012