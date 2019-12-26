21 Mart’tan bu yana 60 milyar dolar ithalat ve ihracat gerçekleşti

Nuri, Gilan ilinin ihracatçılarına verilen ödül töreninde yaptığı açıklamada, ihraç ürünlerinin genelde Çin, Irak, BAE, Afganistan ve Türkiye olduğunu belirterek ithalat alanında da İran’ın en büyük ticari ortaklarının Türkiye, BAE ve Almanya olduğunu belirtti.

İthalatın yüzde 75’inin 15 ana dalda 5 ülkeye yapıldığını ifade eden Nuri, özel sektörün çabaları ile hem ülke hem de ürün sayısının arttırılmasını temenni etti.

İhracatın ülkedeki hayati rolüne değinen Nuri, ihracatın ekonominin ana damarını oluşturduğunu ve döviz ihtiyaçlarının karşılanmasında önem taşıdığını söyledi.

Nuri, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığının önceliğinin üretimi desteklemek ve tüketicilerin memnuniyeti olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012