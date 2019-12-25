İran 14 yaş altı satranç takımı Asya şampiyonu oldu

İran takımı rekabetlerin 9. Turunda Çin takımını yenerek şampiyon oldu. Karşılaşmaların 8. Turu da bugün düzenlendi ve bu turda da İran Hong Kong takımını yenmeyi başardı.

İran satrancı son yollarda takım ve kişiler düzeyinden bir çok başarıya imza atmıştır. Büyüklerde Asya şampiyonluğu, 16 yaş altı iki olimpiyat şampiyonluğu, büyükler Olimpiyat A kategorisine yükselmek bunların en önemlileridir. Perham Megsudlou da gençler dünya şampiyonluğu elde etti ve Mobeyna Alineseb de bu sene dünya ikinciliği elde etti.

İran satranç tarihinde ilk kez Alirıza Firouzja Süper üstadlık ünvanı kazandı ve kendisi dünyanın en önemli 30 büyük satranç oyuncusu arasında yer almaktadır.

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2012