İran işitme engelli sporu 113 dünya federasyonunun övgüsünü kazandı

Zencan İl İşitme Engelliler ve İşitme Kaybı Spor Kurul toplantısında konulşan Tişeger, işitme engelli ve işitme zorluğu olan sporcuların yeteneklerinin çok yüksek olduğunu ve fiziksel olarak sağlıklı olan diğer sporculardan daha az olmadığını dile getirdi.

Tişeger ayrıca şunları kaydetti:

"İran güreş ve futsal dünya şampiyonu, karate, judo ve tekvando olimpiyat şampiyonlarımız var. Asya futbol ve voleybolunda üçüncü sırada yer alıyoruz. İşitme Engelliler Federasuyonu 17 spor dalında 6 bin sporcu ile faaliyet göstermektedir.'