25 Ara 2019 16:16
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News Code: 83608363
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İran işitme engelli sporu 113 dünya federasyonunun övgüsünü kazandı

İran işitme engelli sporu 113 dünya federasyonunun övgüsünü kazandı

Zencan, İRNA- İran İşitme Engelli Federasyonu Başkanı Mehran Tişeger, İtalya'da düzenlenen 113 Dünya İşitme Engelli Federasyonu Başkanı Toplantısı'nda İran Federasyonu'nun ilerleme ve başarılı çalışmalarından övgüyle bahsedildiğini açıkladı.

Zencan İl İşitme Engelliler ve İşitme Kaybı Spor Kurul toplantısında konulşan Tişeger, işitme engelli ve işitme zorluğu olan sporcuların yeteneklerinin çok yüksek olduğunu ve fiziksel olarak sağlıklı olan diğer sporculardan daha az olmadığını dile getirdi.

Tişeger ayrıca şunları kaydetti:

"İran güreş ve futsal dünya şampiyonu, karate, judo ve tekvando olimpiyat şampiyonlarımız var. Asya futbol ve voleybolunda üçüncü sırada yer alıyoruz. İşitme Engelliler Federasuyonu 17 spor dalında 6 bin sporcu ile faaliyet göstermektedir.'

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