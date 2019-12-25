Kirman'ın Şehdad bölgesini 5 bin yabancı turist ziyaret etti

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Kirman Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Genel müdürü Feridun Faali, 'Yıl başından bu yana ayrıca Şehdad'daki ekoturistik tesislerde 2 bin 600 yabancı konaklama yaptı ve bölgemiz 37 ekoturistik tesis ile yabancı turistlere ev sahipliği yapma konusunda etkin bir rol oynamaktadır' dedi.

Lut Çölü'nün birçok doğal ve tarihi turistik cazibesdi ile dikkat çektiğinin altını çizen Faali, 'Bu bölge UNESCO listesinde bulunduğu için turistlerin gelişi bakımından iyi bir büyüme sağlamıştır. İran takviminde yılbaşından bu yana (21 Mart 2019'den günümüe kadar), Lut Çölü turistik mekan ve tesislerini 150 bin civarında yerli ve yabancı turist ziyareet etmiştir' diye konuştu.

Lut Çölü'nün nir kısmı 2016 yılındaa UNESCO'da İran'ın ilk doğal cazibe merkezi olarak yer aldı. Çölün büyük bir kısmı Kirman ilinde ve İehdad da bu çöle giriş kapısı olarak bilinmektedir.

Şehdad, Kirman şehrinin 100 kiloemtre doğıusunda yer alıyor.