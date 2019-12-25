İran satrançta istatistiksel büyüme kaydeden en iyi 6 ülkeden biri

Uluslararası Satranç Federasyonu'nun (FIDE) web sitesinde yayınlanan rapora göre, İran son 12 ay içinde satranç oyuncularının sayısında beşinci sırada yer alırken, satranç oyuncularının sayısı 1.600 kişi arttı. Hindistan 2689 ve Rusya 2372 oyuncu ile sırasıyla ilk ve ikinci olurken, bu iki ülkenin ardından İspanya ve Fransa yer aldı.

2018 yılında sporcuların sayısına değinilen bu raporda İranlı satranççı sayısı, geçen yılın ayını dönemine göre 367 kişi artış gösterdi. İran'da geçen yıl 5244 aktif satranç oyuncusu vardı.

FİDE raporunun bir başka bölümünde, 2019 yılında her ülkenin aktif satranç oyuncuları sıralamasında İran'ın 5611 sporcu ile altıncı sırada olduğu belirtildi.

Rusya, Hindistan, Almanya, İspanya ve Fransa 2019 yılında aktif satranç oyuncuları bakımından ilk beş ülke olarak belirlendi.

Raporda ayrıca her ülkedeki satranç oyuncusu sayısına işaret edilerek, İran'ın 10733 satranççıyla altıncı sırada yer aldığı açıklandı. İspanya, Fransa, Almanya, Hindistan ve Rusya bu kategoride ilk beş sırada yer aldı.