5+1 ülkeleri geçmiş yanlışlarını telafi ederlerse, diyaloğa hazırız

Kabine toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Malezya'da geçtiğimiz hafta düzenlenen Uluslararası Zirve'ye katılanlar da ABD'nin şimdiki durumun sorumlusu olduğu görüşündeydi ve hatta günümüzde politikacılar ve büyük güçlerin yetkilileri, bile İran'ın doğru yolda ilerlediğini itiraf ediyor' ifadesini kullandı.

İran'ın diyalog ve görüşme açısından her hangi bir sorunu olmadığıın söyleyen Ruhani, '5+1 ülkeleri, taahhütlerini ifa etmeyi gerçekleştirmeleri ve geçmiş yanlışlarından dönmeye başlarlarsa, diyaloğa hazırız' diye vurguladı.

Büyük halkların baskılar ve sorunlara karşı direnmesi durumunda başarılı olacağının altını çizen Ruhani, 'İran halkının düşmanları ve muhalifleri için bu halkın iradesi önünde diz çökmekten başka bir seçenek kalmammıştır' değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Günümüzde farklı ülkelerle ticaret için yeni yöntemler bulduk ve Türkiye, Malezya, Hindistan, Çin ve Rusya ile ticaret konusunda yeni adımlar atmaya başladık.

Japonya'ya yaptığım son ziyarette Japona firmalar, İran'la aktif olarak iş birliği içinde olduklarını dile getirdi. Bazı konularda iş birliği düzeyi düşmüşse de, bunun telafi edilmesi yolları arayışındayız.'