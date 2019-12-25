Cumhurbaşkanı Ruhani, Hz. İsa’nın doğum gününü ve yeni yılı kutladı

Ruhani’nin mesajı şöyle:

‘Büyük bir sevinçle, barış, merhamet ve özgürlük peygamberi Hz. İsa'nın doğum yıldönümünü ve Yeni Yıl'ın başlangıcı dolayısıyla sizi yürekten kutluyorum.

Tek tanrılılığın ve fedakarlığın peygamberi olan Meryem oğlu İsa, sabrın sembolü ve haysiyet ve özgürlük vaizidir.

Bu kutsal günde, tek tanrılığın izleyicilerinin ve hakikat arayışına sadık takipçilerinin barış ve adalet yolunu izleyeceğini umuyorum.’

Ruhani mesajında tüm ülkelere ve liderlerine esenlikler diledi.

25 Aralık tarihi Hz. İsa’nın doğum yıl dönümüdür.

İsa Peygamber'in doğumgünü olarak kabul edilen 25 Aralık günü, ayrıca Doğuş Bayramı ya da Milat Yortusu gibi isimlerle de anılıyor.

Noel günü, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatil.