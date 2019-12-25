Komşu ülkelerle sınır diplomasisi geliştirilecek

Azerbaycan sınırında yer alan Erdebil ilinin merkezi Erdenil şehrinde konuşan General Kasım Rızayi, İran'ın komşu ülkelerle sınır ilişkilerine değinerek, 'Ülke sınırları boyunca sınır muhafaza ve korunması yönünde yapılan çok başarılı işlerden biri, sınır diplomasisinin gelişitirilmesidir' dedi.

Bazı sınır bölgelerinde operasyonel hazırlıklarını artırdıklarına işaret eden General Rızayi, 'Bunun sonucunda sınır masrfa ve giderlerinin düşmesinin yanı sıra, sınır muhafa işlemi de etkinliğini artırmıştır' diye konuştu.

Nevruz'un İranlı ve komşu ülkelerin sınır muhafızları arasında ortak olarak kutlanmasının dünya kamuoyuna güçlü bir mesaj verdiğine değinen İranlı askeri yetkili, 'Nevruz'un ortak törenle kutlanması, İran'la komşu ülke halkları arasında barış ve kültüre sayalı derin ve köklü ilişkilerini gözler önüne sermektedir' değerlendirmesinde bulundu.

İran sınır muhafız güçleri ile komşu ülkelerdeki mevkidaşları arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğuun altını çizen General Rızayi, 'Komşu ülkelerin çoğuyla yıllık sınır toplantıları düzenlenmektedir' açıklamasını yaptı.

Mart ayında İran'la Pakistan'ın ortak askeri tatbikat düzenleyeceklerine işaret eden General Rızayi, Ekim 2018'de terör örgütü Ceyşül'-Adl militanları tarafından Pakistan'a kaçırılan İranlı askerlerin serbest bırakılması için çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.