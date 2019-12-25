Balıkların Uçuşu İtalya'dan ödülle döndü

20-22 Aralık tarihleri arasında İtalya'nın Cagliari kentinde düzenlenen 4. Solidando Film Festivali'nde İran'dan Balıkların Uçuşu aldı kısa film jüri özel ödülünü almayı başardı.

Sosyal konular içerikli 120 kısa filmin yarıştığı festivalde kısa filmlerin yanı sıra, belgesel, hikaye ve animasyon kategorisindeki filmlere de eyr verilmektedir.

Balıkların Uçuşu daha önce de ABD 52. Houston Film Festivali'nden platin madalyasını, Avustralya'da düzenlenen 6. Gök Kuşağı Film Festivali'nden ise en iyi film ödülünü almayı başarmıştı.

Film, bir köye yeni olarak atanan ve köye geldikten sonra sınıfın tek kız öğrencisi olan çocuğun ellerinde yanık izi gören bir öğretmenin başına gelen olaylar etrafında işliyor.

Kuruş Şahune, Ferdin Kadıri, Şima Mollayi ve Ekrem Dervişi'nin rol aldığı bu kısa film, Mart ayında da Manchester Film Festivali'nde yeni bir ödül almak için katılacak.