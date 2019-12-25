ABD’ye seyahet etmeyin

İRNA’ya konuşan Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Gulami, Mesut Süleyman'ın hapsedilmesinin ardından öğretim görevlilerinin ABD'ye seyahat etmeleri konusunda her hangi bir yasaklanmanın olmadığını belirterek, 'Buna rağmen ABD'yi ziyaret etmek isteyen öğretim görevlileri, gerekli tedbirleri almalı ve saygısızlıkla karşılaşacaklarını öngörüyorlarsa, bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmalıdır' dedi.

ABD'de tutuklu bulunan bazı İranlı öğretim görevlilerinin olduğuna işaret eden İranlı yetkili, 'Onların serbest bırakılmasına çalışıyoruz. Bazıları ise bazı ülkelerde yaptırımları delme bahanesiyle denetim ve kontrol altındalar' ifadesine yer verdi.

ABD'nin İran'a yönelik yürürlüğe soktuğu yaptırımları delmekle suçlanan ve ABD'de bir yıl boyunca tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılıp ülkeye dönen Mesud Süleymani, İran üniversitelerinde öğretim görevlisi ve bilim adamıdı. Süleymani şimdi Terbiyet Müderris Üniversitesi'nde öğretime devam etti.