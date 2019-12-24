General Nasirzade: Koser savaş uçaklarının yapımı sürmektedir

Nasirzade yaptığı açıklamada Nisan ayında İran ordu günü dolayısıyla Koser uçaklarının uçuşlarının gösteririnsin düzenlenmesini temenni etti.

İran Ordusu ile Savunma Sanayi’nin ortaklaşa Koser savaş uçaklarının üretim hattını yönettiklerini ifade eden Nasirzade, Hava kuvvetlerinin Tahran’da ve Savunma Sanayinin de İsfahan kentinde üretim hattını yönettiklerini söyledi.

Koser savaş uçakları İranlı uzamalar tarafında 4. Nesil savaş uçaklarındandır. Tek kabin ve iki kabin olarak dizayn edilen uçakların iki kabin uçakların ileri düzey pilot eğitiminde kullanılacaktır.

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2012