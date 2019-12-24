Yaklaşık 27 milyon İran vatandaşı aile hekimi programından yararlanmaktadır

İran Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Cafer Sadık Tebrizi yaptığı açıklamada, aile hekimi programının geçmiş yılardan İran’da uygulandığını İran nüfusunun üçte biri olan 27 milyon 800 bin kişinin köyler ve 20 bin kişiden az kentlerde bu programdan yararlandığını söyledi.

Mazenderan ve Fars illerinin tamamına bu programın uygulandığını ifade ede Tebrizi, amaçlarının gelecek yıllarda bu programın tüm ülke düzeyinde uygulamak olduğunu söyledi.

Bu programın uygulanmasında her 3 bin kişi için bir hekim hedeflediklerini ifade eden Tebrizi, bunun için özel sektörden de yararlanmak istediklerini söyledi.

Tebrizi programın balarılı olması için 4 seneden beri 12 tıpp fakültesinde aile hekimliği programı eğitiminin başladığını söyledi.

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2012