24 Ara 2019 19:32
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News Code: 83607235
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Cihangiri: Amerika’nın İran ekonomisini çökertme politikası hezimete uğramıştır

Cihangiri: Amerika’nın İran ekonomisini çökertme politikası hezimete uğramıştır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihanngiri, Amerika’nın İran ekonomisini çökertme politikasının hezimete uğradığını belirtti.

Cihangiri, Tahran’da yaptığı açıklamada, Amerika’nın tüm düşmanlıkları ve planlamalarına rağmen, İran’ın ayakta olduğunu ve bunun İran’ın yüksek kapasiteleri ve güçlü ekonomisin göstergesi olduğunu söyledi.

Bütçe düzenlenmesindeki zorluklara değinen Cihangiri, bazı kurumların kendilerinin dikkate almadığını düşünebileceklerini fakat hükümetin gelir düzeyinin ve kısıtlamalarının arttığını ve yeni yöntemlerle bu sorunları aşmaya çalıştığını söyledi.

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2012

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