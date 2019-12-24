Cihangiri: Amerika’nın İran ekonomisini çökertme politikası hezimete uğramıştır

Cihangiri, Tahran’da yaptığı açıklamada, Amerika’nın tüm düşmanlıkları ve planlamalarına rağmen, İran’ın ayakta olduğunu ve bunun İran’ın yüksek kapasiteleri ve güçlü ekonomisin göstergesi olduğunu söyledi.

Bütçe düzenlenmesindeki zorluklara değinen Cihangiri, bazı kurumların kendilerinin dikkate almadığını düşünebileceklerini fakat hükümetin gelir düzeyinin ve kısıtlamalarının arttığını ve yeni yöntemlerle bu sorunları aşmaya çalıştığını söyledi.

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2012