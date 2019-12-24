Laricani Hz. İsa’nın doğum gününü kutladı

Laricani, Hristiyann ülkelerin Meclis Başkanlarına gönderdiği tebrik mesajlarında Noel ve yeni yılı kutladı.

Laricani mesajında, ‘’Barış, adalet ve ilerlemenin Hz. İsa’nın her zaman müjdecisi olan hedeflerin gerçekleşmesinin ilahi dinler arasındaki yapıcı işbirliği ile sağlanacağına inancım tamdır.’’ Dedi.

Laricani, barışın ve insani- ilahi ilkelerin gerçekleşmesi için İslami Şura Meclisinin her türlü yapıcı işbirliğine destek verdiğini bildirdi.

Laricani mesajının sonunda Hristiyan meclis başkanları ve milletvekillerine esenlikler temenni etti.

Diğer taraftan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihanngiri, Hristiyan ülkelerin Başbakanlarına gönderdiği tebrik mesajlarında Noel ve yeni yılı kutlayarak, insanlığın her zamandan daha fazla kalıcı barışa ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Cihangiri mesajında yeni yılda dünya genelinde barış ve adaletin gelişmesine şahit olunmasını temenni etti.

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2012