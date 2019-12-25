İran, ABD ile perde arkasında görüştüklerine dair haberleri yalanladı

Rusya el-Yevm televizyon kanalına röportaj veren Velayeti, ABD ile yaptırım kalkmadan her hangi bir müzakere yürütmeyeceklerini belirterek, 'Böyle bir görüşme için henüz her hangi bir karar almadık. İran'ın kesin kararı, İranlı ve Amerikan yetkililerinin hiçbir şekilde görüşmemeleri doğrultusundadır' diye konuştu.

İsrail'in saldırıları karşılıksız kalmayacak

İsrail rejiminin er ya da geç Suriye'ye düzenlediği hava saldıırları ve işlediği cinayetlerin yanıtını alacağının altını çizen Velayeti, 'Suriy ve Lübnan halkları, İsrail rejimine gereken dersi verecek. Tel Aviv çok yakında cinayetlerindne dolayı pişmanlık duyacak' değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin başta petrolün bulunduğu bölgeler olmak üzere Suriye'de varlığının Suriye halkının isteği dışında ve bu ülkenin petrolünü çalmak için olduğunu dile getiren İranlı üst düzey yetkili, Amerikan askerlerinin bir an önce Suriye'yi işgale son vermelerini umduklarını ifade etti.