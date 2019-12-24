24 Ara 2019 16:22
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News Code: 83606900
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İranlı kadın koşucu Sırbistan Kulüpler Yarışması'nda şampiyon oldu

İranlı kadın koşucu Sırbistan Kulüpler Yarışması'nda şampiyon oldu

Tahran, İRNA- İranlı kadın koşucu Ferzane Fesih, Sırbistan Ateltizm Kulüpler Yarışmaları'nda 60 metrede birinci oldu.

Partizan Belgrad'ın davetiyle yarışmalara katılan Ferzane Fesihi, 7,46 saniye rekoru ile birinci oldu.

Daha önce Asya'da bronz madalya kazanan Fesihi, Belgrad'ın Partizan Kulübü temsilcisi olarak yarışmalarda mücadele etti.

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