İran ve Türkiye'den uzaktan algılama ve haberleşme uydu alanında iş birliği

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Uluslararası İş Birliği ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde düzenlenen 1. İran-Türkiye ICT İkili Ortak Komisyon Toplantısı'nın açılış töreninde konuşan İran İletişim Bakanlığı İnovasyon ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Settar Haşimi, İran ve Türkiye'nin ortak çıkarlar doğrultusunda ve iki ülke üst düzey yetkililerinin çabaları sonucu, iki ülke arasında tüm alanlarda ortak iş birliğinin geliştirilmesine tanık olmak istediklerini dile getirdi.

İran'ın teknoloji ve inovasyon sektöründe son yılarda büüyk ilerlemeler kaydettiğine dikkati çeken Haşimi, 'Günümüzde İran'da halkın yüzde 87'sinden fazlası, internete erişebiliyor. İran bilimin yükseltilmesi açısından dünya çapında iyi bir sıralamada yer almaktadır' diye konuştu.

İran'ın Çin ve BAE'nin ardından en çok ticareti Türkiye ile gerçekleştirdiğini belirten Haşimi, uzaktan algılama ve haberleşme uyduları ile uzay-4 sanayi konularında iki ülkenin bilimsel kapasitelerini birbiri ile paylaşabileceğini ve bu alanlarda iş birliğini geliştirebileceklerini söyledi.

Haşimi konuşmasının sonunda İran'dan teknoloji ve teknik bir heyetin 21-23 Ocak tarihlerinde Türkiye'de paydaşları ile bir toplantı yapacağını ve kendisinin bu toplantıya katılacağını duyurdu.

Türkiye Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da bu toplantıda yaptığı açıklamada, İran ve Türkiye'nin 3 Aralık günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de teknoloji ve iletişim konusunda bir toplantıya katıldığını belirterek, 'Bu toplantıda taraflar, ortak güvene dayanarak iş birliğini geliştirme kararı aldı' dedi.

Türkiye'nin 2015 yılında 4g teknoloji alanına giriş yaptığını bildiren Sayan, yerli üretimin artırılması amacıyla 130 farklı firma ile iş birliği yaptıklarını dile getirdi.

Bulundukları coğrafyada yalnız başına yola devam edemeyeceklerini kaydeden Türk yetkili, komşu ülkelerle sürekli iş birliği içerisinde olmanın zorunluluğunun altını çizdi.