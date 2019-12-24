İran, PAMA Global Abaküs ve Zihinsel Aritmetik Yarışmaları'nda şampiyon oldu

tam kapsamlı ve 5 düzeyde bu yarışmalara katılan İran Zihinsel Aritmetik Takımı'ndan 55 çocuk, 3 defa şampiyonlar şampiyonu, 48 şampiyonluk, 3 en iyi performansçı ve 1 en iyi ikinci performansçı unvanlarını elde etti.

24 ülkeden 610 çocuğun katıldığı bu yarışmalarada İran dünya şampiyonı olmanın yanı sıra eşsiz bir rekora da imza attı.

PAMA Global Şampiyonası, dünyada zihinsel aritmetik alanındaki en önemli rekabettir.

Zihinsel aritmetik, ilk önce hesaplar yardımıyla çocuğa yardımcı olur ve daha sonra zihinde kare ve kübik kökleri toplamayı, çıkarmayı, bölmeyi, çarpmayı ve hatta hesaplamayı öğrenir. Bu, zeka, dikkat, konsantrasyon, yenilikçi düşünme, hayal gücünün gelişimi için eşsiz bir tekniktir.

Dünya Pama Derneği üyeleri, İran, Tayvan, Malezya, Tayland, Kanada, Hong Kong, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika, Vietnam, Güney Kore, Lübnan, Suudi Arabistan, Avustralya, Hindistan, Rusya, Çin, Ürdün, Filistin, Kazakistan, BAE, Özbekistan, Mısır, Tacikistan, Yemendir.