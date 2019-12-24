İran'dan 5 bin iş gücünün yurt dışına göderilmesi planı

Kooperatif, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı İş Gücü ve İş Bulma Dairesi Genel Müdürü Muhammed Ekberniya, halihazırda İran'da 130 yurt dışında iş bulan işletmenim olduğuna işaret ederek, Çalışma Bakanlığı'nın iş gücünün gerekli ruhsatlara sahip iş bulma işletmeler aracılığıyla yurt dışına gönderilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Bu işletmelerin iş gücü alımı yapan ülkelerde faaliyet ettiğini ve iş gücü isteyne ülkelerle iletişim içerisinde olduğuna dikkati çeken Ekberniya, 'Çalışma Bakanlığı'nın hedefelrinden biri, iş gücünün hedef piyasalarda desteklenmesidir. Halihazırda da yasal faaliyet gösteren iş bulma kurumlarınca bu ülkelerde 7 büro açılmıştır2 diye konıştu.

2015 yılında yurt dışında çalışan İranlıların bilgilerinin yer aldığı bir sistemin kurulduğunun altını çizen İranlı yetkili, 'Bu sistem yoluyla yurt dışında çalışan İranlıların sorunlarının giderilmesi veya iş ruhsatlarının uzatılması için çaba göstermekteyiz. Teknik ve mühendislik hizmet ihracatı yapan şirketler ve yurt şında çalışan İranlılar, bu sisteme kayıt yaparak Çalışma Bakanlığı'ndan iş ruhsatı aldıktan sonra yurt dışına çıkış harcından muaf olabilir ve ayrıca gümrük ve diğer SGK vergilerinden de muaf tutlabilirler' diye ekledi.