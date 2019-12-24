ABD uluslararası anlaşmaları kötüye kullanıyor

Avrupalı ve Asyalı ülkelerin Tahran büyükelçilik temsilci ve büyükelçileri ile yaptığı toplantıda konuşan Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferha Dejpesend, 'ABD'nin uluslararası yasaları çiğnemek ve anlaşmalardan çekilmek konusunda yaptığı tek taraflılık, halkların serbest ticaret ve uluslararası düzeyde mali işlem ve ticaret yapması hakkının önündeki en büyük engeldir' diye konuştu.

İran'da bazı kesimlerin Palermo ve CTF anlaşmalrına katılmaya güvenmedikleri ile açıklam uapan İranlı yetkili, 'ABD Başkanı, BM Güvenlik Konseyi'nce onaylanan uluslararası Nükleer Anlaşma'dan tej taraflı ve yasaşı şekilde çekildi' diye belirtti.

ABD Başkanı'nın uluslararası hukuk, uluslararası strandartlar ve CFT'nin kriterlerine aykırı olarak, İrna halkının yaşamsal öneme sahip ikaç ve gıda maddeleri dahil uluslararası ticari işlem yapmasını önlemek için en karmaşık ve eşi benzeri görülmemiş ambargoları uygulamaya başladı' değerlendirmesinde bulundu.

Dejpesend konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Sel ve deprem gibi doğal afetlerin yaşandığı durumlarda bile ABD'nin ortaya çıkardığı sınırlamalar nedeniyle İran halkının kullanımı için gönderilen nakit yardımlar bile İran halkına ulaştırılamadı. Bir ülke nasıl mali işlemlere karşı yasa dışı sınırlandırmalar koyarak, diğer ülkelerde yaşlı, çocuk ve kadınların ölümüne yol açabilir.

Bağımsız ülkelerin iş birliği ile Mali Eylem Görev Gücü'nde (FATF) iş birliği yapmayan ülkeler listesindne çıkarılmayı umuyoruz. İran kara para aklama ve terörle mücadelede yaptığı eylemlerinin dikkate alınmasını ve ABD'nin yasa dışı kararlarına karşı uluslararası anlaşmaların yeniden hayata geçmesini istiyor.'