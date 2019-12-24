Urmiye Üniversitesi, dünyada en çok atıf yapılan yüzde bir üniversiteler sıralamasında yer aldı

İRNA'ya konuşan Rektör Rahim Hüb Naki, İran takviminde 1398 yılı olan bu yıl (21 Mart 2019'da başlayan), Urmiye Üniversitesi'nin ESI incelemesinde dümyada en yüksek verimliliğe sahip yüzde bir üniversiteler arasında olan 65 İran üniversitesi ve araştırma enstitüsünden biri olduğunu belirtti.



Urmiye Üniversitesi dışında İran'dan 26 kapsamlı, 22 tıp bilimleri ve 11 sanayi üniversitesinin yanı sıra 5 araştırma merkezinin de dünyanın en etkin üniversiteleri arasında yer aldığına dikkati çeken Hüb Naki, ’Bilim dünyasındaki alıntılar, bilimsel ürünlerin kalitesi ve bilimsel ürünlerin kalitesindeki büyüme, İslam İnkılabı Rehberi'nin talimatını verdiği bilim ve teknoloji politikalarının ilk maddesi olarak bilimsel referansı elde etmenin en önemli faktörlerinden biri olduğunu göstermektedir’ dedi

Temel Bilim Göstergeleri (ESI), Web of Science Core Collection’da en iyi performansı gösteren araştırmaların belirlenmesine yardımcı olan analitik bir araçtır. ESI, yazarları, kurumları, ülkeleri ve dergileri yayın ve atıf performansına göre 22 geniş alanda sıralamak için dünyanın dört bir yanından 11.000’den fazla dergiyi araştırıyor. Veriler 10 yıllık bir dönemi kapsar ve sıralamalar ve alıntı sayıları için iki ayda bir güncellemeler içerir.

Hüb Naki daha önce de Urmiye Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu İran'dan 11 üniversitenin Times Yüksek Öğretim Kuruluşu'nun 2019 yılı için açıkladığı 'Altın Çağ' listesinde yer aldığını ifade etmişti.