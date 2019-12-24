Sloevnya, İran şirketleri ile iş birliğine hazır

İran'ın Ljubljana Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İran'ın Ljubljana Büyükelçisi Kazım Şafii ile bir araya gelen Slovenya Dışişleri Bakan Yardımcııs Matej Marn, İran dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı'nın Eylül ayında ülkelerini gezmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yakında Slovenya'dan ekonomik ve ticari bir heyetin İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Sloven firmaların İran'la iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Marn, Slovenya'nın İran-AB arasında ödeme mekanizması olarak kurulan INSTEX çerçevesinde faaliyet östermek istediğini söyledi.

Bölge gelişmelerine işaret eden Sloven yetkili, 'Slovenya, Ortadoğu güvenliği ve istikrarının önemini biliyor ve İran'ın Ortadoğu'daki kilit rolüne değer vermektedir' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütleini adım adım askıya almasını anladıklarını ifade eden Marn, bunun İran'a yönelik yaptırımların sertleşmesine neden olmamasını umduklarını kaydetti.

İran'ın Ljubljana Büyükelçisi Kazım Şafii de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın Nükleer Anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini askıya almasının nedenlerini açıkladı.

Bölgenin durumuna ve İran'ın bölgesel gelişmelere ilişkin duruşu hakkında bilgi veren İranlı büyükelçi, Sloven şirketlerinin İran firmaları ile iş birliği artırmalarını ve yaptıırmlara uymamalarını istedi.