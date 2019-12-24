İran Dünya Alış Şampiyonası ikincisi oldu

21-23 Aralık tarihleri Kazakistan’ın başkenti Nursultan'da düzenlenen Dünya Alış Şampiyonası'nda İranlı sporcu Muhammed Nebizade 70 kg’de ve Puriya Ramazani 100 kg’de birer gümüş, 60 kg'de yarışan Ruhullah Nimetiyan ise bronz madalya kazanmayı başardı.

Daha önce İran Kadınlar Milli Alış Takımı şampiyonanın sonunda şampiyon oldu. Kırgızistan ilke Kazakistan da sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Dünya Alış Şampiyonası erkekler dalında da sporcumuz Muhammed Nebizade 70 kg’de gümüş, 60 kg'de yarışan Ruhullah Nimetiyan bronz madalya sahibi oldu.

Alış (İngilizce: Alysh, Türkmence/Kırgızca: Alış/Алыш) Orta Asya Türklerinin geleneksel güreşidir.Alış (Kemer Güreşi) Alışmaktan gelen Alış kelimesi Türkmence ve Özbekçede Kazanmak ve başlamak anlamındadır.

Bu güreş türünde güreşçiler rakiplerinin kuşak adı verilen kumaş kemerini tutarak karşı tarafı devirmeye çalışır.

Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve İran’ın Türkmen bölgelerinde (Türkmensahra'da) çok yaygın olan bu güreş 1990. Yılda dünyaca tanındı.

Bu sporun kuralları Kırgızistanlı Bayaman Erkinayev, Özbekistanlı Nasir Azizov, Litvanyalı Vilta Kenta Tas ve İran Türkmenlerinden Abdulkerim Sudi tarafından yazıldı.

İlk uluslararası Alış turnuvası 1995. Yılda Kırgızistan’da yapıldı.

Halihazırda 39 ülkede Alış federasyonu bulunmaktadır ve 58 ülke gayri resmi şekilde bu soprda çalışmaktadırlar.