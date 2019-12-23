23 Ara 2019 20:43
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News Code: 83605899
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Doğalgaz tesisatı bakımından İran, dünyanın 4. Büyük ülkesidir

Doğalgaz tesisatı bakımından İran, dünyanın 4. Büyük ülkesidir

İsfahan, IRNA- İran Doğalgaz Nakil Firması Genel Müdürü Said Tevekkoli, Doğalgaz tesisatı bakımından İran, Asya’da birinci ve dünyanın 4. Büyük ülkesi olduğunu belirtti.

Açıklamada bulunan tevekkoli, şirketin 305 turbo kompresör ve 85 gaz basıncı istasyonu olduğunu ifade ederek, ambargolara rağmen yıllık tamir, bakımların ülke içindeki firmalar tarafından en dakik şekilde yapıldığı söyledi.

Şirketin dünya standartlarını kullandığını vurgulayan Tevekkoli, bakım sistemlerinin de bu standartlar çerçevesinde olduğu söyledi.

En son teknolojilerden olan HATS sistemlerinin bu şirket tarafından kullandığını ifade eden Tevekkoli, bu sistem ile boruların toprak altında incelenmesinin mümkün olduğunu söyledi.

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2012

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