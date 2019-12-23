Doğalgaz tesisatı bakımından İran, dünyanın 4. Büyük ülkesidir

Açıklamada bulunan tevekkoli, şirketin 305 turbo kompresör ve 85 gaz basıncı istasyonu olduğunu ifade ederek, ambargolara rağmen yıllık tamir, bakımların ülke içindeki firmalar tarafından en dakik şekilde yapıldığı söyledi.

Şirketin dünya standartlarını kullandığını vurgulayan Tevekkoli, bakım sistemlerinin de bu standartlar çerçevesinde olduğu söyledi.

En son teknolojilerden olan HATS sistemlerinin bu şirket tarafından kullandığını ifade eden Tevekkoli, bu sistem ile boruların toprak altında incelenmesinin mümkün olduğunu söyledi.

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2012