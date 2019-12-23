General Hatemi: Yemen halkının direnişi Riyad hakimlerinin algılarını bozdu

Yemen’in yeni Tahran büyükelçisi İbrahim Mohammad El Deylemi ileTahran’da görüşen General Hatemi, iki ülke tarihi ilişkilerinin İslam öncesine dayandığını ve İslam sonrası da dini ortaklıklar temelinde geliştiğini söyledi.

Yemen halkının El Kaide, IŞİD ve Tekfirci gruplar ve bölgesel destekçileri ile mücadelesinin takdire şayan olduğunu ifade eden General Hatemi, Yemen meselesinin askeri çözüm yolu olmadığını ve bu sorunun Yemenli gruplar arasındaki müzakere ve istişarelerle çözüleceğini söyledi.

General Hatemi, Yemen silahlı güçlerinin yerel imkanlara dayanarak elde ettiği ilerlemelere değinerek, bu ilerlemelerinin dünyayı hayrete düşürdüğünü söyledi.

General Hatemi, Yemen halkına esenlikler temenni ederek, İran devlet ve milletinin Yemen halkı ülkülerine destek verdiğini belirtti.

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2012