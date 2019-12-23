23 Ara 2019 19:54
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News Code: 83605857
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Ruhani: Hükümet diyalog ve İran milleti yarına yapıcı görüşmelerden yanadır

Ruhani: Hükümet diyalog ve İran milleti yarına yapıcı görüşmelerden yanadır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kedi hükümetinin diyalog ve İran milleti lehine olan yapıcı müzakerelerden yana olduğunu ve diyalog yolunun devam etmesi gerektiğini söyledi.

Üniversiteler arasındaki münazere karşılaşmalarına bir mesaj gönden Ruhani, mevcut şartlarda yapıcı görüşmelerin yokluğunun İran toplumunun en temel sorunlarından olduğunu belirterek, ‘’İran bugün özel ve hassas şartlardan geçmektedir. Bir yandan yabancı düşmanlar İran milletine darbe indirmek için tüm çabalarını harcamakta diğer taraftan da ülke içinde geniş ve kapsayıcı diyalog yokluğu düşman karşısındaki direnişi zorlaştırmaktadır. ‘’ dedi.

İran’da milli görüşmelere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Ruhani, görüşmelere tüm ülke kurumlarının katılması gerektiğini söyledi.

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2012

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