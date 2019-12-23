İran, dünyada barışın yaygınlaştırılması ve şiddete karşı gelme fikrine sahip bir ülkedir

Tahran'ın doğusu Simnan'da düzenlenen 'İran-BM İş Birliğinin Tarihi Fotoğraf ve Belgeleri' isimli serginin açılışında açıklamada bulunan Dotsenko, 'İran İslam Cumhuriyeti, sunduğu ide ve fikirlerle barış, dostluk ve diyaloğun güçlenmesi yönünde ön planda yer alıyor' diye konuştu.

İran'ın sunduğu fikirlerden birinin 'Medeniyetlerin Diyaloğu' isimli düşüncesi olduğuna işaret eden Dotsenko, 'BM Genel Kurulu tarafından onaylanan bu öneri, benimsenerek 2001 yılının Medeniyetlerin Diyaloğu yılı olarak adlandırılması ile sonuçlandı' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 'Şiddet ve Aşırılığa Karşı Bir Dünya' isimli teklifine de dikkati çeken BM Tahran İletişim Merkezi Başkanı Maria Dotsenko, 'Bu teklif BM Genel Kurulu'nun onayını aldı' değerlendirmesinde bulundu.

Dotsenko ayrıca İran'ın BM ile yakın iş birliği yönünde verdiği taahhütlerini yerine getirdiğini ve bu kurumu desteklediğini ifade etti.