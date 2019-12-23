İranlı kadınlar, Dünya Alış Şampiyonası şampiyonu oldu

21-23 Aralık tarihleri Kazakistan’ın başkenti Kazakistan'ın başkeni Nursultan'da düzenlenen Dünya Alış Şampiyonası'nda İran'dan Haniye Aşuri 75 kg'de altın madalya kazanırken, bu kategoride yarışan Meryem Ahmedi yedinci oldu.

Öte yandan Fatma Fettahi Cuybari 60 kg'de gümüş, 55 kg'de mücadele eden Zehra Yezdani ise bronz madalya elde etti.

Seher Ganizade de 70 kg'de dördüncü olurken, 65 kg'de yarışmalata giren Haniye Kudretipur elendi.

Böylece İran Kadınlar Milli Alış Takımı şampiyonanın sonunda şampiyon oldu. Kırgızistan ilke Kazakistan da sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Dünya Alış Şampiyonası erkekler dalında da sporcumuz Muhammed Nebizade 70 kg’de gümüş, 60 kg'de yarışan Ruhullah Nimetiyan bronz madalya sahibi oldu.

Alış (İngilizce: Alysh, Türkmence/Kırgızca: Alış/Алыш) Orta Asya Türklerinin geleneksel güreşidir.Alış (Kemer Güreşi) Alışmaktan gelen Alış kelimesi Türkmence ve Özbekçede Kazanmak ve başlamak anlamındadır.

Bu güreş türünde güreşçiler rakiplerinin kuşak adı verilen kumaş kemerini tutarak karşı tarafı devirmeye çalışır.

Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve İran’ın Türkmen bölgelerinde (Türkmensahra'da) çok yaygın olan bu güreş 1990. Yılda dünyaca tanındı.

Bu sporun kuralları Kırgızistanlı Bayaman Erkinayev, Özbekistanlı Nasir Azizov, Litvanyalı Vilta Kenta Tas ve İran Türkmenlerinden Abdulkerim Sudi tarafından yazıldı.

İlk uluslararası Alış turnuvası 1995. Yılda Kırgızistan’da yapıldı.

Halihazırda 39 ülkede Alış federasyonu bulunmaktadır ve 58 ülke gayri resmi şekilde bu soprda çalışmaktadırlar.