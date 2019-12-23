Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD, İran'a karşı maksimum baskıdan vazgeçmeli

Tahran'ı ziyaret eden Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya gelen Ruhani, 'İki ülke arasındaki ilişkiler dostane, samimi ve köklüdür. İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin istenen ve beklenen bir düzeye yükseltilmesi içinse çaba göstermeliyiz” ifadesini kullandı.

İran ile Hindistan arasında Çabahar'la ilgili devam eden iş birliğine atıfta bulunan Ruhani, "Çabahar-Zahidan demiryolu hattı inşasının sonuçlandırılması ve ülke çapında demiryolu sistemine bağlanması, bölgede ticareti geliştirebilir" diye konuştu.

Hindistan Dışişleri Bakanı da bu görüşmede yaptığı açıklamada, "Bugün, Çabahar bölgesinde iki ülke arasındaki iş birliği çok iyi bir hıza sahiptir ve projelerin uygulanmasını hızlandırmalıyız. İran ve Hindistan'ın birbirleriyle tarihsel ilişkileri var ve tüm sorunlara rağmen İran kararlı ve güçlü kalacak" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani'den sonra Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Şemhani de Hintli yetkili ile bir araya geldi.

Amiral Şemhani bu görüşmede yaptığı açıklamada, yaptırım ve terörizmin ABD'nin bağımsız ülkelere karşı devreye soktuğu iki stratejisi olduğuna işaret ederek, 'Kolektif iş birliği ile ve bölge ülkelerinin güçlerine dayanarak, bölgemizi kalkındırabiliriz' dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanı dün de İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmüştü.