Azerbaycan, komşularına karşı herhangi bir ambargo uygulamasına katılmayacaktır

Hakkın.Az haber ajansının haberine göre, Azerbaycan Parlamentosu Uluslararası Komisyon Başkanı Samed Seyyiov, uluslararası ve bölgesel düzeyde barışçıl bir politika yürütmekte olduklarına değinerek,

'Bu politika öncelikle İran İslam Cumhuriyeti dahil olmak üzere komşularıyla dostane ve faydalı ilişkiler içermektedir' dedi.

ABD'nin ekonomik ambargo uygulama eylemlerinin uluslararası yasa ve düzenlemelere uymadığına dikkati çeken Azerbaycanlı milletvekili, ABD’nin siyasi yaşamının mevcut koşullarında verilen kararları her açıdan mantık dışı gördüklerini ifade etti.

Seyyidov ayrıca Azerbaycan hükümetinin temkinli bir politika yürüttüğünü ve bu nedenle komşularıyla iyi niyetli ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.