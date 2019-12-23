Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FİFA, ABD'nin baskısı sonucu alacaklarımızı ödeyemiyor

İslami Şura Meclisi kompleksinde düzenlenen 1. İran Malı Spor Sanayi ve Teçhizatı Fuarı sırasında açıklamalarda bulunan Spor ve Gençlik Bakanı Mesud Sultanifer, İran Futbol Federasyonu'nun ABD'nin zalimce yaptırımları nedeniyle İran Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mark Wilmots'un amaşını ödeyemediğini ve bundan dolayı iç kaynaklardan borçlanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Son dönemde İran'da günlerce medyayı meşgul eden yabancı teknik direktörlerinin maaşlarının ödenmemesinin ABD'nin zalimce ve tek taraflı yaptırımları olduğunun altını çizen Sultanifer, 'Bu yaptırımlar bu defa gençlik ve sporu hedef tahtasına oturtmuştur' diye ekledi.