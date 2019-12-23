Deniz Çevresini Koruma Bölgesel Kurumu'nun Fars Körfezi'ndeki çevre tehditlerine ilişkin raporu yayımlandı

Fars Körfezi ve Umman Denizi'ne özel çalıştayda konuşan Deniz Çevresini Koruma Bölgesel Kurum Koordinatörü Hasan Muhammedi, 'Ayrıca bu durumun devam etmesi ile Fars Körfezi'nde 21. yüzyılın sonunda canlıların yaşadığı alanların yüzde 70'si, bunların yaşaması için uygun olmacayak' diye konuştu.

Fars Körfezi'nde su akıntı hızının çok yavaş olduğuna dikkati çeken Muhammedi, 'Su akımının tamamlanması 5 yıl sürüyor. Dolayısıyla bu körfeze soktuğumuz kirli maddeler, uzun vadede suda yaşayan canlılar üzerinde olumsuz etki bırakıyor' diye belirtti.

Fars Körfezi'ni petrol ve petrol taşımacılığının da kirlettiğine işaret eden Muhammedi, 'Son yıllarda yaşanan petrol olayları, büyük çevre sorunlarına sebep olmuştur. Dünya genelinde 21 petrol sızıntısında 7'si burada meydana gelmiştir' diye ekledi.