Avrupa Parlamentosu'nun suçlamaları, yapıcı olmamakla birlikte gerçekleri değiştirmek üzerine kurulmuştur

İRNA siyasi muhabirine konuşan Musevi, 'Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin İran'a karşı verdikleri kararda yönelttikleri suçlamalar, temelsizdir ve bazılarının terör örgütü olduğu İran karşıtı gruplarca ve siyasi garez ve hedeflere ulaşmak amacıyla hazırlanmıştır' diye konuştu.

İran'ın demokratik bir sistem olarak, barışçıl protesto ve gösterileri İran vatandaşlarının doğal ve yasal hakkı olduğuna inandığını dile getiren Musevi, 'İran İslam Cumhuriyeti diğer bağımsız ülkeler gibi, kendi ulusal güvenliğini sağlamak ve suçsuz sivillerin canına kıyarak mallarına zarar veren eşkiyalara karşı koymak için yasal görevlerini yerine getirmeye devam edecektir' açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi ayrıca Avrupa Parlamentosu'nu ABD yaptırımları nedeniyle hakları ihlal edilen 80 milyondan fazla İranlı'nın insan haklarının ihlal edilmesine tepki göstermediği için eleştirdi.