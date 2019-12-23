20 bilim temelli şirketten Asya ve Avrupa'ya laboratuvar teçhizarı ihracatı

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşleri Ofisi Uluslararası İş Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Mesud Hafizi yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanmlığı Bilim ve Teknoloji İşleri Ofisi, bilim temelli firmaların ihracat piyasalarına odaklanmaları için bu alanda faaliyet yürüten şirketlere özel hizmetler sunmaktadır. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Ofisi'nin desteği sayesinde İran malı laboratuvar teçhizatı üreten 20 civarında firma, birçok Avrupa ve Asya ülkesine ihracat yaptı' dedi.

Uluslararası İş Geliştirme Merkezi olarak ihracat sektöründe hizmet altypasını bilim temelli şirketlere sunmaya devam ettiklerini kaydeden Hafizi, laboratuvar teçhizatı ve maddeleri üreten 20 firmanın geçtiğimiz 2 yıl içinde Çin, Güney Kore, Ekvador, Malezya, Küba ve bazı Avrupa ülkelerine kendi ürünlerini ihraç ettiklerini söyledi.

Bilim temelli firmalara ürünleri yurt dışı piyasalarına ihraç etmek için sundukları hizmetlere değinen İranlı yetkili, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşleri Ofisi'nin desteklerinin eskisinden daha güçlü olarak sunulacağının altını çizdi.