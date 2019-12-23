Amerikalıların komploları, yabancı turistlerin İran'a gelmesini engelleyemedi

İran'ın güneyinde Buşehr iline bağlı Tengistan ilinde düzenlenne bir törende konuşan Cihangiri, 'Amerikalılar, İran halkına karşı zalimce yaptırımlar uygulayarak, yabancı turistlerin ülkemizi ziyaret etmesinin önüne geçeceklerini sanıyorlardı, ancak son raporlar 2018 yılından başlayan ve günümüze kadar devam eden yaptırımlara rağmen, ülkemize gelen yabancı turist sayısında yüzde 30 artış yaşandığını göstermektedir' dedi.

Ülkeye gelen yabancı turist sayısında artış trendinin devam ettiğinin altını çizen Cihangiri, '2016 yılında 4 milyon olan turist sayısı 2018 yılında 7 milyona ulaştı. Bazı sorunlar olmasaydı, bu sayı bugün 10 milyona bile yükselebilirdi' diye ekledi.