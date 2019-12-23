İran ticari ve teknoloji heyeti Türkiye'ye gidecek

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşleri Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Keremi bu heyetin Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, '21-23 Ocak 2020 tarihlerinde Türkiye'de İran'dan 100 bilim temelli firmanın katılımıyla bir toplantı düzenlenecek. Bu toplantıda İran bilim temelli şirketlerin ürünlerini dünya piyasalarında pazarlamak ve uluslararası ilişkileri geliştirmek amacıyla sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerden temsilciler bir araya gelecek' dedi.

Keremi'nin ifadesine göre, İran temelli firmalarla Türk şirketleri arasında yapılacak bu toplantıdan sonra her iki ülke firmaları, Türkiye sanayi ve teknoloji merkezlerinde incelemelerde bulunacak.

Uluslararası iletişim ve ilişkilerin firmaların uluslararası piyasalara açılmalarında ve ürünleri ihraç etmelerinde önemli ve gerekli bir unsur olduğunun altını çizen İranlı yetkili, 'Uluslararası ticari heyetlerde yer almak, her daim hükümetler tarafından desteklenmiş ve bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Tekonloji İşleri Ofisi Uluslararası Bilim ve Teknoloji İlişkileri Merkezi de bilim temelli firmaların ürünlerinin ihracatı yönünde ticari heyetlerin yurt dışına gönderilmesini veya yabancı firmaların İran'a gelmesini desteklemektedir' ifadesine yer verdi.

Keremi, Türkiye'ye gidecek bu heyette başta bilgi teknolojileri ve iletişim, sağlık ve ileri makine ve teçhizar sektörüleri olmak üzere teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerden temsilcilerin yer alacağını sözlerine ekledi.