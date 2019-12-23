İran ve Azerbaycan akademik alanda işbirliği için büyük potansiyele sahipler

Tahran Uluslararası Tıp Bilimleri Üniversitesi Direktör Yardımcısı Kürdi, Bakü’de İRNA muhabirine verdiği röportajda Azerbaycan'ın tıp alanındaki başarılarına işaret ederek, İran'ın bu yönde Azerbaycan ile deneyim ve işbirliği alışverişine hazır olduğunu belirtti.

Azerbaycan Tıp Üniversitesi'ni ziyaretinin amacının iş birliği kapasitelerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldığına değinen Kürdi, ‘Tahran Tıp Üniversitesi bölgede önde gelen tıp üniversitelerinden biri olarak, bölgesel sıralamada 1-3. sırada, dünya çapında ise iyi bir konumda yer alıyor' dedi.

Şu anda 46 yabancı ülkeden yaklaşık 800 öğrencinin Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde 4 farklı alanda eğitim gördüğünü ve bölgede en fazla öğrenciyi bu üniversitenin kabul ettiğini dile getiren Kürdi, Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nin bölgede profesyonel hizmet sunan bir akademik kurum olarak tanındığını ve komşu ülkelerle ilişkileri geliştirerek, bölgedeki akademik üstünlüklerini korumaya çalıştıklarını ifade etti.

Tahran Tp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı röportajın sonunda, ‘Irak'ta uzmanlık kurslarının başlatılmasına yardımcı olmanın yanı sıra, lisansüstü ve doktora kurslarına da yardımcı olduk. Ayrıca, IKBY ve Irak'ta nanoteknoloji ve ebelikte yüksek lisans ve doktora alanlarında bu hizmetleri verebilmeleri için yardım etmeye başladık" diye ekledi.