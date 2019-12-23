23 Ara 2019 13:13
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News Code: 83604873
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İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri:

Avrupalılar taahhütlerini yerine getirmezse, beşinci adımı atarız

Avrupalılar taahhütlerini yerine getirmezse, beşinci adımı atarız

Tahran, İRNA- İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Şemhani, 'Tahran Nükleer Anlaşma'da taahhütler arasında denge sağlanması için taahhütlerini askıya almaya başlamış ve Avrupalılar tahhütlerini ifa etmedikleri durumunda, taahhütlerimizi askıya alma konusunda beşinci adımı atacağız' dedi.

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın ABD'nin Mayıs 2018'de yasa dışı lekilde Nükleer Anlaşma'dan çekilmesinden sonra İran'a ekonomik çıkarlar sağlayar5ak, Nükleer Anlaşma'yı koruma vaadinde bulunduklarına değinen Amiral Şemhani, 'Bu ülkeler, ABD'ye karşı siyaseten ve sözde direnmelerine rağmen, verdikleri vaatlerine yerine getirmek için şu ana kadar her hangi bir başarıya imza atmamışlardır' ifadesini kullandı.

Nükleer Anlaşma üyesi üç AB ülkesinin anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ifa etmemeleri durumunda İran'ın taahhütlerini askıya alma konusundaki beşinci adımı atacağının altını çizen Amiral Şemhani, 'Nükleeer Anlaşma taahhütlerini askıya alma sürecinin başlatıcısı, bu anlaşmadan çekilen ABD Başkanı Donald Trump'tı. Sonrasında ds Avrupa anlaşma taahhütlerine kayıtsız kalarak pratikte ABD'nin eylemlerini bütünleyici rolünü oynadı' değerlendirmesinde bulundu.

Almanya, Fransa ve İngiltere, ABD'nin Mayıs 2018'de Nükleer Anlaşma'dan yasa dışı biçimde çekilmesinin ardından, İran'a bu anlaşmadan kaynaklı ekonomik çıkarlarının sağlanacağını yönünde vaatlerde bulundu. Ancak bu ülkeler ABD'nin siyaseten akrşısında yer almasına rağmen verdikleri sözü tutma açısından başarısız kalmışlardır.

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